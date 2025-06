Savona, apre il centro per la famiglia in via Sormano

Savona. Il Comune di Savona, in qualità di capofila della Conferenza dei Sindaci del territorio ASL 2 Savonese, riceve annualmente da Regione Liguria le risorse del Fondo Politiche per la Famiglia assegnate dallo specifico Dipartimento destinate principalmente a realizzare i Centri per le famiglie.

In accordo con il Comune di Cairo Montenotte, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6 Bormide, il Comune di Savona ha deciso di avviare le attività del Centro per la famiglia, in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, mediante procedura di coprogettazione al fine di far acquisire a questo nuovo servizio una centralità rispetto al tema della promozione del benessere delle famiglie, mettendo in luce le realtà esistenti e stimolando le risorse della comunità al fine di creare una dinamica virtuosa, in cui sia la comunità stessa a rendersi protagonista in un’ottica di partecipazione attiva e capillare.

» leggi tutto su www.ivg.it