Savona, Vaccarezza alla maggioranza: “Compagni non prendetevela così tanto, quello che state facendo è un disastro”

Savona. “Quanto ci hanno patito quelli del centrosinistra di Savona? Addirittura un comunicato stampa contro di me, fatto dall’intera maggioranza”. Così il consigliere Angelo Vaccarezza replica ai gruppi di maggioranza di Savona.

“Già il fatto che si siano dovuti mettere in tanti in una stanza per scrivere quel comunicato la dice lunga. Tra parentesi hanno preso parte di un articolo che era già uscito il giorno prima, anche lì sull’originalità avrei parecchio da dire. Però vi prego compagni, non prendetevela così tanto. Io mi rendo conto che quando si tocca un nervo scoperto uno abbia subito una reazione, ma quello che state facendo è un disastro“.

