Termomeccanica Pompe, Grilli: “Preoccupazione crescente, è fondamentale che azienda tenga in seria considerazione valore persone e capitale umano”

Termomeccanica Pompe – Trillium Flow Technologies al centro di un intervento odierno di Francesco Grilli, segretario generale della Fiom Cgil della Spezia. “Termomeccanica Pompe è una realtà storica e certamente una delle aziende più rilevanti del tessuto industriale locale, con un importante impatto occupazionale, contando circa 160 dipendenti ad oggi. Dal 2022, come noto, è entrata in un nuovo assetto proprietario con l’acquisizione da parte della Trillium Pumps Italy, che fa capo a una multinazionale statunitense, e in ultimo con l’arrivo di un nuovo amministratore delegato, in carica da circa un anno e mezzo – le parole del segretario Grilli -. In questi anni non sono mancate le riorganizzazioni e le trasformazioni, alcune anche strutturali. Dal punto di vista industriale ed economico, purtroppo il 2024 è stato un anno complesso, caratterizzato da tanta fatica e poche soddisfazioni. Il post vendita continua ad essere trainante da un punto di vista del business con il suo 50% sul totale, mentre per quanto riguarda la produzione ed i nuovi ordini, ci si è attestati ben sotto i livelli prefissati a budget. Il bilancio economico non ha quindi centrato gli obiettivi prefissati, e nemmeno il livello degli ordini ha raggiunto le aspettative, segnando una perdita di bilancio intorno ai 3 mil di euro. Questo ha avuto ripercussioni dirette anche sul premio di produttività, che non è stato raggiunto. L’Azienda ha comunque la volontà di cercare una via che porti ad avere un riconoscimento ai dipendenti nonostante i risultati non siano stati raggiunti”.

“Il 2025 non è partito in modo molto diverso, ma dobbiamo registrare un segnale incoraggiante: alcuni ordini importanti sono finalmente arrivati, e ci sono nuove opportunità di business all’orizzonte, soprattutto legate al progetto ITER Fusioni for Energy, ambizioso programma internazionale legato alla fattibilità di produrre energia nucleare attraverso il principio della fusione controllata, che darebbe prospettive epocali per la produzione di energia – prosegue la nota del rappresentante sindacale -. Il punto di vista dei lavoratori è forse l’aspetto più delicato. Negli ultimi anni si è diffuso un crescente malumore tra le lavoratrici e i lavoratori di Termomeccanica Pompe. Le trasformazioni in atto, alcune difficili da comprendere fino in fondo, unite a una percezione di instabilità e incertezza sul futuro, hanno portato a un numero di dimissioni volontarie anche significativo. Sono uscite figure importanti e con molta esperienza in settori strategici della Società, non seguite da una politica di re-inserimento. C’è una preoccupazione reale e crescente. È fondamentale che l’azienda tenga in seria considerazione il valore delle persone e del capitale umano. Come FIOM lo stiamo dicendo con forza nei tavoli di discussione, come in quello sull’integrativo Aziendale”.

