Tre serate per scoprire il nuovo “The Red Lighthouse Rooftop Bar” del Nh hotel

Un aperitivo al tramonto, tra musica e vista mozzafiato: è questa l’esperienza che attende gli ospiti del nuovissimo “The Red Lighthouse Rooftop Bar”, pronto a svelarsi in anteprima nelle serate del 1, 2 e 3 luglio.

La terrazza, affacciata su un panorama spettacolare, sarà il palcoscenico di tre appuntamenti esclusivi, pensati per far conoscere il nuovo locale e le sue proposte. Tra cocktail selezionati, atmosfera raffinata e musica d’accompagnamento, gli invitati avranno modo di vivere in anteprima l’esperienza firmata Red Lighthouse.

