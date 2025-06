Promossa in Seconda Divisione ligure femminile, dopo dominio di un intero campionato (13 vittorie su 14 partite) nel suo girone in Terza, la seconda squadra del Podenzana Tresana: magari anche un po’ a coronamento del discreto quinto posto della prima compagine rossoblu in Prima Divisione.

Queste le ragazze protagoniste dell’ascesa sotto il comando di trainer Iuri Simoncini e del suo “vice” Edoardo Casadei: Malak Abasidi, Jenny Battaglia, Rachele Bertolini, Sofia Bloise, Nora Bongi, Gaia Boschetti, Elisa Cacciavillani, Gaia Corallo, Giulia Giubilato, Clarissa Goy, Valentina Lombardi, Iris Mazzoni, Rebecca Mercadini, Roberta Mero, Asia Mosti, Emma Orsetti, Emma Pontiggia, Margherita Rampini, Rachele Signorini e Gaia Vallesi. Per la cronaca la Pro Recco e la Psm Rapallo le altre due compagini salite in Seconda nei gironi del Levante regionale.

L’articolo Volley: Podenzana Tresana si gode la promozione dopo un campionato dominato proviene da Città della Spezia.

