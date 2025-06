Bertoni: “Ogni estate a Follo lo stesso refrain: anziani privi di una struttura in cui trovare refrigerio e con servizi igienici”

“L’estate follese ripete ormai un triste rituale. L’indifferenza ai bisogni, la considerazione che qui vi abitano e vivono persone, si manifesta ogni anno con il solito refrain. Gli anziani costretti a ripararsi sotto la pianta di un piazzale per poter consumare momenti di socialità! Non vi è un luogo, non vi è una struttura dotata di un minimo di comfort e servizi igienici. C’è l’asfalto bollente affrontato con la sola speranza che il vento muova i rami e le foglie. È questo il rispetto che si deve a una comunità?”. Si apre così una nota diffusa da Sandro Bertoni, capogruppo di Cittadini in Comune nel Consiglio comunale di Follo. “Si finanzia la qualunque tranne il vincolare contributi pubblici a ospitare quel gruppetto di anziani che affrontano le alte temperature pur di soccombere alla solitudine – prosegue il comunicato del consigliere di opposizione -. Dopo 6 anni l’amministrazione Mazzi , ignorando le molteplici sollecitazioni, ancora deve accorgersi della condizione in cui versano i suoi concittadini. Dove si possono ritrovare i giovani? Dove si possono ritrovare gli anziani? Quali progetti legati alle persone, lo studio, l’attività ludico ricreativa, le passioni o gli hobby, sono posti in essere o maturati in 6 anni? C’è una risposta a tutto sintetizzabile con il termine ‘nulla’. Tutti quei contributi, pubblici, versati a sostegno di attività sportive non potrebbero almeno in fase transitoria venir vincolati ad una dignitosa ospitalità dove il refrigerio e il servizio igenico sia garantito? Ogni anno la solita storia, ogni anno la solita indifferenza”.

