Calcio/ Samp, confermato il ritorno play out: respinto il ricorso della Salernitana

Il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha respinto in via definitiva il ricorso presentato dalla Salernitana contro il rinvio della finale playout di Serie B. Il giudizio di merito conferma quanto già disposto in via cautelare: la gara di ritorno contro la Sampdoria si giocherà regolarmente domenica a Salerno.

Pronuncia del Tfn – Il club granata aveva impugnato la decisione dello scorso maggio, contestando il provvedimento che aveva disposto lo slittamento del playout originariamente previsto contro il Frosinone. Il Tribunale, entrando nel merito della questione, ha ritenuto infondato il ricorso.

