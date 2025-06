Genova. Modifiche al traffico sulla statale 456, tra Campo Ligure e Masone, per l’attivazione di un cantiere per la messa in sicurezza di una frana in località Pertus Martin.

Il Comune ha fatto sapere che saranno possibili blocchi provvisori del traffico o riduzioni di carreggiata durante i lavori e il taglio delle piante, ma è stato comunque evitato il senso unico alternato e Anas ha acconsentito a mantenere la strada aperta integralmente.

