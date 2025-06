Carnevale di Misterbianco in Sicilia: presente anche l’associazione “Vecchia Loano”

Loano. Nella splendida Sicilia, spettacolare sfilata dei costumi più belli ed unici del Carnevale, quella che si è tenuta a Misterbianco (Catania) il 14 Giugno 2025 ed alla quale ha partecipato l’Associazione “Vecchia Loano”.

Beciancin, Capitan Fracassa e la Principessa Zenobia del Carretto Doria – facenti parte del Registro Nazionale delle Maschere Italiane – in rappresentanza di Loano, hanno presenziato presso la Sala Garrizzo dell’Auditorium Nelson Mandela di Misterbianco con altre centocinquanta maschere provenienti da tutta Italia o collegate via web, alla presenza del Presidente del Centro Coordinamento Maschere Italiane, Valerio Corradi, del Presidente Onorario Maurizio Trapelli on line, all’Assemblea Generale del Centro Coordinamento Maschere Italiane per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale che ha visto Agostino Delfino Presidente dell’Associazione “Vecchia Loano” il nuovo rappresentante della Liguria.

» leggi tutto su www.ivg.it