Chiavari: un misterioso assegno da 12.000.000 cambiò la vita a Cecere

A Chiavari, il 6 maggio del 1996, il delitto di Nada Cella. L’accusa dopo 29 anni cerca indizi per provare la colpevolezza di Anna Lucia Cecere. Oggi in aula a testimoniare i fronte al presidente della Corte d’Assise Massimo Cusatti, l’ispettore della Squadra mobile Mino Paoletti che spiega: “Quando lo sentimmo come testimone nel maggio del 2021, Marco Soracco era freddo, secco, coerente e sicuro di sé. Aveva quel tipico aplomb che si è visto anche nelle interviste. Ma il suo atteggiamento è cambiato improvvisamente quando abbiamo iniziato a introdurre l’argomento Cecere. Di punto in bianco è apparso agitato, aveva difficoltà a parlare, balbettava e si muoveva sulla sedia. Un comportamento che non aveva mai avuto, nemmeno nel 1996 quando era indagato”.

Paoletti spiega ancora come, nel corso della nuova inchiesta fu contattata la presunta assassina Anna Lucia Cecere. residente a Boves: “Incaricammo i colleghi di Cuneo di notificarle la convocazione senza dire nulla e facendole avere i nostri recapiti. Così ancora prima di mettersi in viaggio ci chiamò ma anche in quel caso le dicemmo che del motivo della convocazione non era il caso di parlare al telefono. Quando è arrivata da noi però Cecere si è presentata con un cofanetto di vecchie foto dove ci fece notare quanto era bella da giovane e quanto assomigliava a Nada Cella. Con sé si era portata anche il contratto di lavoro del 1996 per le pulizie a casa del dentista. Chiaramente non le avevamo chiesto nulla del genere”.

