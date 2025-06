Dal 19 al 28 giugno la seconda “Invasione dell’UltrArte” in via Luccoli e vico Casana

Genova. Si è tenuta questa mattina, giovedì 19 giugno, l’inaugurazione della seconda edizione de L’Invasione dell’UltrArte, evento unico nel suo genere all’insegna di performance ed esibizioni dal vivo, installazioni artistiche e mostre, calate nel contesto delle boutique di via Luccoli e, quest’anno, anche di vico della Casana. Ad organizzarlo è l’associazione di artisti indipendenti Passo Blu in sinergia con il Civ Luccoli, il patrocinio di Rai Liguria, il supporto organizzativo di Confesercenti e la collaborazione artistica di Aps – Performer Espressione Applicata.

Un anno dopo il successo della prima edizione – che ha raccolto l’entusiasmo di artisti, commercianti e pubblico – L’Invasione dell’UltrArte II rilancia la sfida e rafforza le collaborazioni territoriali. «Via Luccoli – spiega la presidente del Civ, Francesca Recine – conferma la sua vocazione sperimentale di strada antica capace di trasformarsi in contenitore culturale, luogo di rigenerazione urbana e di scambio creativo. Il coinvolgimento di Vico della Casana amplia il raggio d’azione, invitando all’esplorazione anche di altri vicoli e scorci della nostra splendida città vecchia, per far scoprire nuove prospettive a cittadini e turisti».

