Ex asilo Camoscio di Marassi, ecco il progetto del nuovo polo: “Tra un anno pronto il nido”

Genova. Sarà pronto tra un anno il nuovo asilo nido di viale Bracelli a Marassi, parte integrante del nuovo polo scolastico che sorgerà al posto dell’ex Camoscio e dell’edificio che ospitava l’ufficio affissioni del Comune. I lavori sono già iniziati da giorni – e non sono mancate le polemiche per il taglio a sorpresa di alcuni pini storici – ma il progetto aggiornato è stato presentato solo oggi in un’assemblea pubblica convocata dal Municipio Bassa Valbisagno in piazza Manzoni con l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, i tecnici del Comune e l’architetto Domenico Conaci dello studio OmArch che ha redatto il progetto esecutivo.

“In futuro qualsiasi incontro avverrà nei Municipi – ha assicurato Ferrante, che dal 2012 al 2022 era stato presidente della Bassa Valbisagno – . Per quanto sia un progetto ottimo, perché riguarda un nuovo asilo, non sappiamo perché questo passaggio sia stato completamente saltato dalla precedente amministrazione. Il luogo preposto per il confronto coi cittadini è questo, ci saranno momenti in cui ci prenderemo gli applausi e altri in cui ci prenderemo i fischi. Purtroppo i Municipi sono stati esautorati. Chi rappresentava questo Municipio doveva pretendere che le persone che erano al mio posto venissero a presentare il progetto“.

