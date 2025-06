Cielo sereno o poco nuvoloso sulla Liguria e lo Spezzino in questo giovedì nel quale Arpal segnala anche temperature generalmente stazionarie o in lieve aumento. I venti saranno deboli a regime di brezza sulle coste e variabili nell’interno; mare inizialmente calmo e in aumento fino a poco mosso. Un quadro che potrebbe cambiare a partire da domani pomeriggio, venerdì, con un diffuso aumento della nuvolosità che potrebbe portare anche a locali rovesci.

L’articolo Giovedì soleggiato con temperature in lieve aumento proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com