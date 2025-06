Incentivo al posticipo della pensione, ampliata la platea dei beneficiari: ecco come funziona

Inps informa che la legge di bilancio 2025 ha ampliato la platea dei beneficiari dell’incentivo al posticipo del pensionamento, includendo nella misura anche i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. “L’incentivo, precedentemente riservato solo ai beneficiari di pensione anticipata flessibile (Quota 102) – si legge sul sito dell’Istituto -, viene ora estesa anche a chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne)”.

Possono accedere all’incentivo, spiega ancora Inps, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che: sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) oppure a forme sostitutive o esclusive; maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (Quota 102) o per la pensione anticipata ordinaria; scelgono di continuare a lavorare invece di andare in pensione; non sono già titolari di pensione diretta (eccetto Assegno di invalidità); non hanno raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia.

