Keynote apre le serate levantesi del festival Mäegassü

Sarà il dj spezzino Keynote, insieme all’host dj e direttore artistico Bud Lee, ad aprire la serie di serate levantesi del festival di musica su vinile del Parco delle Cinque Terre, Mäegassü. Avvicinatosi alla cultura hip hop a fine anni ’90, Keynote da allora suona cercando di portare in consolle groove, energia, autenticità, proponendo un gusto eclettico fatto di funk, soul, latini e rap. “Nessuno schema rigido – leggiamo nella presentazione della serata -, ma la scelta di affidarsi all’atmosfera per calibrare ogni vibe. Ogni selezione è un invito al viaggio, tra suoni senza tempo e contemporaneità”. L’evento, come tutti gli eventi del festival, è gratuito, e si terrà al Casinò di Levanto domenica 22 giugno dalle 19 alle 24. Per tutte le date, le informazioni e le anteprime: www.instagram.com/maegassu/

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com