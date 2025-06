La nuova assessora al verde Francesca Coppola: “Rimetteremo mano al piano e al regolamento”

Genova. Riprenderà in mano il piano del verde “senza rivoluzionarlo, perché il lavoro è stato fatto e i tecnici sono stati molto bavi”, ma “cercheremo di adattarlo alla nostra visione”.

È uno dei primi obiettivi della nuova assessora al Verde Pubblico Francesca Coppola, paesaggista 37enne in quota Avs, che ha anche le deleghe a Edilizia privata, Centri storici, Smart city e Città dei 15 minuti. Deleghe importanti, il verde pubblico in particolare, che si intersecano con altre ugualmente “pesanti” come mobilità e manutenzioni. E proprio il lavoro concertato, insieme con quello dei Municipi, sarà cruciale per il mandato.

