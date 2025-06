Lindbergh approva il bilancio economico e sociale, amplia il Cda e conferma Picariello alla presidenza

Si è svolta presso la sala Avis della Spezia l’annuale assemblea dei soci della Cooperativa Lindbergh, in cui sono stati presentati il bilancio economico e sociale relativi all’anno 2024. “Obiettivo dell’incontro: presentare i risultati della gestione economica e sociale – ancora una volta assai positivi – e realizzare un momento di partecipazione e condivisione tra i soci”, dichiarano dalla cooperativa.

“I due bilanci hanno confermato il trend positivo che da un decennio caratterizza la condotta della Cooperativa – leggiamo ancora nella nota diffusa da Lindbergh -: un ulteriore aumento del fatturato che ha raggiunto i 4.600.000 €; un margine di utile più che raddoppiato rispetto al 2023; la crescita del personale che ha raggiunto il numero di 169 tra soci e dipendenti; l’aumento dei servizi e progetti che ha toccato il numero complessivo di 106; l’allargamento dell’area territoriale di intervento alla Lunigiana e alla provincia di Massa; l’ampliamento di ambiti di intervento. Ampia e partecipata l’adesione dei soci che hanno approvato i due bilanci esprimendo un voto unanime. Durante l’assemblea è stato inoltre ribadito l’obiettivo generale dell’azione della cooperativa: mettere la persona al centro di ogni intervento educativo. Confermata anche la mission, promuovere e favorire: il cambiamento sociale, la costruzione di comunità solidali ed inclusive, l’emancipazione delle persone da situazioni di fragilità o disagio, la cura educativa”.

Si è infine è svolta l’elezione, anche questa occasione con un voto all’unanimità, del nuovo Consiglio d’amministrazione. Il nuovo Cda allarga il numero dei suoi componenti con l’ingresso di tre nuove persone. A Ciro Picariello, Cinzia Aloisini e Ilaria Novello, da sei anni in carica, si affiancano Davide Landini, Giulia Micheloni e Isabella Pennè, già componenti del Comitato tecnico operativo, “con la volontà di dare da una parte continuità alla costruttiva esperienza di questi anni e nel contempo realizzare un’azione di rinnovamento e di prospettiva”, osservano dalla cooperativa. Quindi, si legge ancora, “dando seguito ad una positiva guida ventennale si è proceduto, sempre con un voto unanime, alla conferma di Ciro Picariello alla carica di presidente”. Il presidente, “ringraziando soci e lavoratori della cooperativa che hanno reso possibile il positivo risultato di bilancio, che va ben oltre il dato numerico”, sottolineano dalla Lindbergh, ha dichiarato: “Nonostante i risultati raggiunti non pensiamo di poterci fermare. Al contrario riteniamo di dover definire ed attuare nuove strategie per il raggiungimento degli obiettivi strategici quali: la cura del rapporto e l’attenzione al benessere dei soci, anche con l’implementazione del welfare aziendale; l’organizzazione della formazione; il confronto educativo interno per definire in modo maggiormente delineato il ‘modello Lindbergh’; lo sviluppo della ‘politica’ della cooperativa tesa a contrastare la tendenza degli enti appaltanti a mettere poca attenzione alla qualità educativa degli interventi.”

