Maturità 2025, è il giorno della seconda prova scritta: le materie e le tracce

Genova. È il giorno della seconda prova scritta per i 6.251 studenti in provincia di Genova (in tutto sono 11.229 in Liguria) chiamati ad affrontare l’esame di maturità. Dopo la prova di italiano uguale per tutti con la sorpresa Pasolini nelle tracce, oggi ogni indirizzo di studio avrà una materia diversa. Si parte alle 8.30.

Il ministero, con un apposito decreto, ha definito le discipline oggetto della seconda prova, differenziando tra licei, istituti tecnici e istituti professionali, per cui la seconda prova è incentrata sulle competenze in uscita e sui nuclei tematici fondamentali di indirizzo.

