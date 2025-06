Ordine del giorno su Gaza in consiglio a Savona, Orsi: “Documento non condiviso e oltre le competenze del Comune”

Savona. “I consiglieri del Patto per Savona di cui assai raramente ascoltiamo la voce in consiglio comunale ed in commissione, sembrano essere invece molto abili di penna quando c’è da insegnare a vivere e a risolvere i problemi che riguardano il mondo. Probabilmente hanno molto più le idee chiare nel chiedere all’amministrazione comunale di risolvere quelle che sono delle vere tragedie umanitarie piuttosto che nel chiedere di occuparsi di ciò che possono risolvere e cioè i problemi della città”. Dura replica del consigliere Fabio Orsi alle dichiarazioni del gruppo di maggioranza relativamente alla discussione dell’ordine del giorno sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania.

“Almeno avessero la correttezza di raccontare i fatti: se volevano un documento condiviso – prosegue Orsi -, come si fa in questi casi, lo si scrive assieme e appunto lo si condivide. Come potranno confermare i colleghi consiglieri del M5S l’ordine del giorno è stato offerto a loro e solo a loro dalla maggioranza e non al mio gruppo nè agli altri di opposizione a dimostrazione che anche del tema Gaza, che ripeto, è una vera tragedia, se ne voleva tener fuori una parte politica per farne uno scontro ideologico, come dimostrano gli attacchi sconclusionati di oggi. Nel merito poi, vorrei far rilevare come un ordine del giorno per chiedere alla Regione di interrompere i rapporti con un Governo sovrano o ad un Governo nazionale di imporre ad una società, magari quotata in borsa, di non fare commerci con uno stato sovrano è dimostrazione di non conoscere nemmeno l’abc sul ruolo delle istituzioni, su chi fa cosa, e di saper fare solo propaganda ad orologeria”.

