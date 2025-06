Piano gestione rischio alluvionale: via libera al nuovo regolamento

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Via libera definitivo al nuovo Regolamento di Regione Liguria attuativo del PGRA, il Piano di gestione del rischio alluvionale dell’Autorità di bacino dell’Appennino Settentrionale. Il documento detta le norme sulla gestione del rischio nelle aree a rischio alluvionale, fluviale e costiera, con particolare riferimento al settore urbanistico: già nei prossimi giorni inizierà il confronto tecnico con tutti gli stakeholders, enti locali e categorie, chiamati ad applicarlo e anche il progressivo aggiornamento delle carte idrauliche del territorio da parte della Regione, a partire da quelle relative allo spezzino e al fiume Magra.

Il Regolamento stabilisce le regole, con limiti e vincoli, per la disciplina degli interventi urbanistico edilizi, definendo le condizioni di gestione del rischio prescritte dallo stesso PGRA. Sono individuati i casi in cui è possibile costruire in sicurezza, dettando le condizioni di carattere costruttivo e di protezione civile, legate alla pericolosità idraulica del sito.

