Rapallo: separati in maggioranza in attesa delle elezioni

La seduta del Consiglio comunale di ieri a Rapallo ha sancito la frattura nella maggioranza, separata in casa, ma che va avanti in attesa, probabilmente, di dare scacco matto alla giunta senza soffrire tempi lunghi di un commissariamento. E’ chiaro che Rapallo è ormai entrata nell’ottica di nuove elezioni. Ieri il sindaco Elisabetta Ricci ha autocertificato la propria preparazione e capacità. In giunta ci sono ottimi professionisti. Perché allora la crisi, sia pure “in sonno”?

La destra ieri ha messo puntelli per mantenere in vita la giunta. In attesa del momento del divorzio. Fratelli d’Italia ha preferito esprimersi con un comunicato del partito che affermava appoggio alla giunta; in Consiglio i suoi esponenti Elisabetta Lai e Gerolamo Giudice non hanno preso la parola. Forza Italia è sembrata (sembrata) confermare il sostegno senza convinzione. Sulla destra pesano due fatti: la nuova posizione di Gianni Arena che potrebbe sottrarre una buona fetta di consensi; Forza Italia, ad avviso di molti, paga il fatto di non avere candidato senza tentennamenti, a suo tempo, Filippo Lasinio a sindaco. In passato l’alleanza Bagnasco, Brigati, Campodonico aveva dato ben altri frutti.

