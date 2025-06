Dall’ufficio stampa dello Yacht Club Tigullio (testo e foto)

Si rinnova, per il quarto anno consecutivo, l’appuntamento con lo Yacht Club Tigullio 1916, l’esclusivo club nautico rivierasco nato all’inizio del secolo scorso e conosciuto in tutto il mondo per le regate di vela e per le gare di motonautica.

» leggi tutto su www.levantenews.it