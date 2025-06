Savona, il Pd: “Il centrodestra (tranne Schirru) si disinteressa della tragedia di Gaza”

Savona. “Quanto accaduto due giorni fa in consiglio comunale a Savona è semplicemente inaccettabile. Mentre l’aula si preparava a discutere un ordine del giorno sulla situazione di Gaza, i consiglieri di centrodestra (ad eccezione di Schirru) sono usciti dall’aula, evitando così di partecipare tanto alla discussione del documento quanto – ed è ancora più grave – al minuto di raccoglimento chiesto al consiglio comunale per onorare le decine di migliaia di vittime civili di quella tragedia”. Così Simone Anselmo, segretario del Pd cittadino di Savona.

Secondo Anselmo “Un eventuale dissenso rispetto all’ordine del giorno della maggioranza si sarebbe tranquillamente potuto manifestare presentando emendamenti oppure un documento alternativo, sulla base dei quali si sarebbe potuta svolgere una discussione in consiglio comunale. Questo avrebbe permesso anche ai consiglieri di centrodestra, pur con le proprie posizioni, di rendere il doveroso omaggio ai civili e ai bambini massacrati nella Striscia di Gaza. L’uscita dall’aula ha dimostrato invece nella migliore delle ipotesi una inconcepibile leggerezza, come se si fosse trattato di una pratica amministrativa ordinaria su cui i consiglieri di centrodestra non erano d’accordo, o come se la discussione su un argomento del genere fosse un capriccio della maggioranza e non riguardasse una delle crisi internazionali più rilevanti e tragiche del nostro tempo”.

» leggi tutto su www.ivg.it