Strappa le collanine a due ragazzi in discoteca ma uno è un carabiniere: arrestato

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 18enne del posto per furto con strappo continuato. Il giovane è stato fermato fuori da una discoteca in Corso Italia per aver strappato due collanine d’oro, del valore complessivo di circa 1500euro, dal collo di due ragazzi, di cui uno era un carabiniere libero dal servizio.

Quest’ultimo stava trascorrendo la serata nel locale insieme ad amici quando il 18enne ha afferrato, con un gesto repentino, la catenina dal suo collo mentre era girato di spalle; il carabiniere è riuscito a riappropriarsene subito ma il soggetto è immediatamente fuggito, nascondendosi tra la folla. Pochi istanti dopo ha nuovamente puntato una seconda vittima strappandogli la collana, ma un ragazzo, che ha assistito alla scena, è intervenuto riuscendo a riprendere la catenina appena trafugata per restituirla all’avente diritto.

» leggi tutto su www.genova24.it