Via XV Giugno, Cimino a Raffaelli: “Disposizioni viabilità stabilite prima dell’interpellanza, accordi siglati in precedenza”

L’assessore ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino risponde all’interpellanza del consigliere comunale Marco Raffaelli sulla viabilità pedonale del ponte di via 15 giugno. “Il consigliere Raffaelli anziché vantarsi con dichiarazioni totalmente non veritiere, avrebbe potuto stare più attento nel corso del consiglio comunale del 28 aprile 2025, dove ho avuto modo di spiegare che questa soluzione temporanea, in attesa che i lavori sul ponte sul Canale Lagora di via XV Giugno siano conclusi, è stata inizialmente bloccata dal preside del liceo Pacinotti per motivi legati ad un’eventuale evacuazione dell’istituto e solo adesso autorizzati con il termine dell’anno scolastico”.

“In quella occasione – aggiunge l’assessore -, avevo avuto modo di illustrare tutto l’iter dei lavori in corso e le problematiche legate alla viabilità pedonale per la quale avevamo siglato da subito un accordo con la Marina militare che ci aveva consentito il transito provvisorio dall’interno di piazza d’Armi verso viale Amendola, evitando così il percorso più lungo da Pegazzano. Tutto questo non a seguito dell’interpellanza del Consigliere Raffaelli. Il passaggio infatti è operativo dal giorno 11 giugno mentre la sua interpellanza è stata presentata il giorno 13 giugno alle ore 13.47, due giorni dopo l’apertura”.

“Sarà bene che il consigliere Raffaelli regoli bene la sua “sveglia all’amministrazione” e giri un po’ di più in città – conclude – per rendersi conto di tutto quello che l’amministrazione Peracchini sta facendo per la città dopo anni di completo abbandono. Si renderebbe conto di quanto le lancette della sveglia di questa amministrazione girino più velocemente delle lancette del Partito democratico”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com