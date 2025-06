Arrampicata/ Grandi risultati della Pro Recco ai campionati italiani

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Si sono conclusi i Campionati Italiani, che hanno visto la Pro Recco Arrampicata protagonista assoluta nel panorama nazionale. I ragazzi hanno gareggiato con impegno, consapevolezza dei propri limiti e una grande determinazione presso il centro federale di Arco di Trento.

Gli atleti qualificati in questa edizione sono stati:

Matilda Pistone (U11, parte del Team Liguria),

Ginevra Tanfani (U13),

Sofia Calzolani (U13),

Michele Caputa (U13),

Giorgio Tosarello (U15),

Forrest Marangoni (U15),

Giulia Tanfani (U17),

Luca Lerottaglie (U17),

Mario Gardella (U21),

Francesco Piredda (U21).

La Pro Recco porta a casa ben cinque medaglie: Michele Caputa e Giorgio Tosarello rispettivamente argento e bronzo nella disciplina dello Speed; Giulia Tanfani, bronzo nella classifica combinata delle tre discipline; Doppio podio per Forrest Marangoni, bronzo nel Boulder e argento nel Lead, che gli valgono anche il secondo posto nella classifica combinata.

Ma le soddisfazioni non finiscono qui. Mario Gardella, atleta e allenatore, ha firmato una prestazione memorabile scendendo per la prima volta sotto i 7 secondi nella Speed, chiudendo con un ottimo quarto posto. Nella classifica combinata si segnalano anche: Ginevra Tanfani, 9ª; Luca Lerottaglie, 16°; Sofia Calzolani, 31ª; Francesco Piredda, 34°.

E’ anche grazie ai risultati di ogni singolo atleta, con le loro prestazioni individuali e il loro contributo al punteggio complessivo, che la Pro Recco Arrampicata si è piazzata tra le prime società a livello nazionale nelle classifiche a squadre.

“Questi straordinari risultati sono motivo di orgoglio per l’intera comunità. Ogni medaglia, ogni gara ha contribuito a scrivere le più belle pagine della storia sportiva di Recco. Esprimiamo a tutti voi ragazzi e allenatori le più sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto” affermano il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato allo sport Leonardo Baldineti.

» leggi tutto su www.levantenews.it