Camogli: i vincitori del concorso “Un cane per amico”

Da Sonia Gentoso presidente dell’Associazione Valorizzazione Turistica di San Rocco di Camogli

Il prossimo 16 agosto si svolgerà a San Rocco di Camogli (Genova) la 64esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane.

Come ogni anno, a partire dal 2007, nel corso della manifestazione oltre ad essere presentate le storie dei cani che si sono distinti per atti di eroismo, fedeltà e le storie delle persone che hanno compiuto gesti di bontà in favore dei cani, vengono premiati anche i ragazzi che hanno partecipato con disegni e componimenti al concorso “Un cane per amico”.

Il concorso è riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Città

Metropolitana di Genova e dell’Istituto Comprensivo “A. Casaroli” di Castel San Giovanni, comprendente anche le scuole di Sarmato (Piacenza). A Sarmato è situata la grotta dove S. Rocco, contagiato dalla peste, aveva trovato rifugio e dove, secondo la tradizione, un cane di nome Reste gli portava quotidianamente del pane. E proprio in considerazione della comune venerazione per il Santo, Camogli e Sarmato hanno sottoscritto un patto di amicizia.

La giuria del concorso, costituita da: Patrizia Bertolotto, Titti Schellembrid, Alfio Rabeschi (per

l’Associazione Valorizzazione Turistica di San Rocco di Camogli APS)

