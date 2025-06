Dal 21 giugno l’esposizione dei lavori degli alunni del plesso scolastico finale del concorso “Un caffè per la pace”

Calice Ligure. A partire da domani alle 16.00, in concomitanza con l’apertura della mostra OBJECTIV al museo di Casa del Console prevista per la stessa ora, sarà possibile visitare l’esposizione dei lavori degli alunni ed alunne del plesso scolastico finalese che hanno partecipato poco tempo fa al concorso organizzato dalla ditta Giovannacci Caffè.

Tale concorso invitava i ragazzi e le ragazze delle classi quarte e quinte dell’intero plesso a realizzare un piccolo disegno ispirato al tema “un caffè per la pace” proponendo poi il disegno vincitore come tema per una tazzina che verrà realizzata dalla stessa ditta.

