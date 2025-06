Due furti sventati al ristorante e in spiaggia a San Terenzo: comunità e ristoratore uniti bloccano i ladri in fuga

Due furti sventati in pochi giorni, con il contributo dell’intera comunità di San Terenzo e la prontezza di un ristoratore. Accade all’inizio dei primi picchi della stagione turistica nel Golfo dei Poeti, periodo che impone una maggiore attenzione alla vita balneare. La testimonianza arriva dall’operatore che ha partecipato attivamente a entrambi gli episodi, uno dei quali si è concluso anche con un inseguimento. Il primo risale a lunedì, l’altro alla giornata di ieri. Entrambi i tentati furti sono avvenuti a ridosso della spiaggia. Nell’episodio di inizio settimana tutto è cominciato nel dehors del ristorante. “Avevamo chiuso la cucina e un uomo si era seduto ad un tavolo vicino ad un’altra cliente – spiega il ristoratore –, una delle mie dipendenti mi ha avvertito e sono andato a vedere. L’atteggiamento dell’ultimo arrivato mi ha insospettito subito perché armeggiava con un asciugamano, troppo vicino alla cliente che stava finendo di mangiare. Si è consumato tutto in pochi attimi perché subito dopo ho sentito chiaramente un’altra donna che gridava e l’uomo stava cercando di allontanarsi. Non ci ho pensato due volte e ho cominciato a corrergli dietro. Fortunatamente, non lo avevo visto soltanto io. Mentre lo rincorrevo ho avvertito anche le forze dell’ordine. Per un attimo l’ho perso di vista, ma dei passanti mi hanno indicato la sua direzione. Il fuggitivo, infatti, era sceso in una spiaggia convinto di avermi seminato. Ma altri testimoni, che avevano assistito alla scena, mi hanno fatto segno che si stava spostando e aveva ricominciato a correre. Un altro conoscente mi ha raggiunto e mi ha dato un passaggio in scooter per riguadagnare terreno. All’altezza del lido Erbetta siamo riusciti a fermarlo, anche con il contributo di alcune persone che avevano assistito alla scena. Sono arrivati i Carabinieri, lui ha provato a fornire qualche scusa, ma non ha funzionato. Con enorme sollievo abbiamo scoperto che alla cliente non aveva sottratto nulla.” All’uomo sono stati trovati addosso alcuni oggetti, una catenina strappata e un cellulare di cui non sapeva fornire la provenienza. Gli ulteriori accertamenti sono stati poi svolti dai Carabinieri. Il secondo episodio è avvenuto ieri a San Terenzo. Due uomini con troppi zaini sono stati avvistati mentre si ritiravano improvvisamente in una zona appartata e senza vie di fuga. Per fortuna l’area è sempre tenuta sott’occhio perché è riparata e potrebbe rappresentare terreno fertile per chi ha qualcosa da nascondere. “Ci ha colpito subito il fatto che avessero troppi zaini – racconta ancora il ristoratore – quindi siamo andati a controllare. Ci hanno visti e ne hanno abbandonato uno dal quale sono caduti dei medicinali ‘salvavita’. Oltre a preoccuparci di riconsegnarli alla legittima proprietaria, abbiamo cercato di recuperare il resto della refurtiva. Abbiamo raggiunto un parcheggio, l’unica direzione in cui potevano dirigersi, e abbiamo trovato gli altri zaini nascosti sotto un’auto. Abbiamo quindi bloccato i responsabili in attesa dei Carabinieri, arrivati poco dopo.” Stando a quanto appreso in zona, sarebbe anche stata avvistata un’auto che avrebbe fatto “da palo”. “È un nostro dovere – spiega l’operatore – contribuire attivamente alla tranquillità di tutti coloro che frequentano questo luogo. Negli anni abbiamo anche cominciato a riconoscere il modus operandi di diversi borseggiatori: prima puntano la vittima e il suo asciugamano. Appena la vittima si allontana, si siedono abbastanza vicini – se non addirittura sul telo – per poi prendere ciò che riescono e scappare a gambe levate.”

L’articolo Due furti sventati al ristorante e in spiaggia a San Terenzo: comunità e ristoratore uniti bloccano i ladri in fuga proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com