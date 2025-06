La manifestazione contro il riarmo e l’economia degli armamenti: “La guerra inizia qui, non possiamo essere complici”

Genova. Oltre duecento persone questa mattina hanno partecipato al presidio organizzato dalle sigle sindacali di base Usb, Si Cobas e Cub in occasione dello sciopero generale per protestare contro le politiche del riarmo e di guerra portate avanti dai governi europei e per chiedere un intervento netto contro il massacro in atto a Gaza da parte dell’esercito israeliano.

Il presidio è iniziato ai varchi portuali di San Benigno, con il conseguente blocco della viabilità verso lo scalo genovese e conseguenti disagi per tutto il traffico cittadino della zona. A metà mattinata, poi, il corteo ha attraversato parte del quartiere di Sampierdarena per poi entrare in area portuale per andare a manifestare sotto la sede della Zim, la compagnia navale di Tel Aviv che si occupa di movimentare gli armamenti europei verso Israele.

