La vertenza degli ex dipendenti Madys è arrivata fino a Castelnuovo

Inedito presidio in Piazza Querciola a Castelnuovo Magra ieri per il sindacato Usb di Massa Carrara e studenti di Osa schierati al fianco degli ex dipendenti Madys, azienda in appalto nel porto di Viareggio, i cui 23 lavoratori sono disoccupati dallo scorso aprile. “Lavoratori – hanno spiegato gli esponenti sindacali – che devono ancora ricevere diverse migliaia di euro e per quanto abbiamo provato a metterci in contatto con la ditta e il titolare per avere un’intermediazione e arrivare ad un compromesso pacifico non abbiamo mai ricevuto risposte. Visto che lui risiede in questo Comune – hanno aggiunto – abbiamo deciso di venire fino qui per rendere nota questa situazione. Questi lavoratori, carpentieri navali specializzati, chiedono solo di riavere ciò che gli spetta e noi rimarremo al loro fianco”.

