Nonni civici spezzini a Palazzo civico incontrano il sindaco Peracchini. Aperte le candidature per chi vuole dare una mano

Nella giornata di ieri, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, insieme all’assessore alla sicurezza Giulio Guerri e al Comandante della Polizia Locale Francesco Bertoneri, ha incontrato a Palazzo Civico i volontari del progetto “Nonni Civici”. “Un ringraziamento ai nonni civici che, con spirito di servizio e senso civico, hanno garantito per tutto l’anno scolastico la loro presenza davanti agli istituti scolastici, facilitando in sicurezza l’ingresso e l’uscita degli studenti e degli alunni. – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – I volontari ormai rappresentano un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie, grazie al supporto concreto che forniscono ai ragazzi e ai bambini. Ma non solo, il loro servizio è fondamentale anche per la Polizia Locale, perché consente di ottimizzare le risorse operative sul territorio, permettendo alle pattuglie di concentrarsi su attività più complesse”. Chi desidera entrare a far parte del gruppo dei “Nonni Civici” può candidarsi, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale: assenza di condanne penali, requisiti di onorabilità e idoneità fisica all’impiego. Il servizio è rivolto a pensionati o persone libere da impegni lavorativi. Le candidature possono essere presentate direttamente alle associazioni coinvolte: ADA – Via Persio 35 | Tel. 0187 777544; ANTEAS – Via P.E. Taviani 52 | Tel. 0187 8507205; AUSER – Via Parma 24 | Tel. 0187 513108.

