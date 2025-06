Ondate di calore e temperature alle stelle, scatta il programma “Estate sicura” del Comune di Genova

Genova. Scatta, anche quest’anno, il programma Estate sicura del Comune di Genova. “I nostri servizi sociali, con la rete del terzo settore e gli altri servizi dell’Ente e di altri Enti, ASL3 e Regione, hanno predisposto un articolato piano di prevenzione dei disagi conseguenti alle ondate di calore e alle elevate temperature che in questi giorni riguardano la nostra città – spiega l’assessora al Welfare Cristina Lodi – anziani e soggetti fragili possono contare su rete di interventi diffusi da parte di professionisti che possono fornire anche consigli utili per prevenire disagi fisiologici e per alleggerire le conseguenze che le elevate temperature in città possono comportare. È importante che gli anziani, i soggetti fragili e i loro caregiver siano informati anche su quelle che sono le opportunità per trascorrere alcune ore nelle biblioteche del quartiere o in altre “oasi” refrigerate che hanno un accesso libero e possono rappresentare anche un’occasione di socialità, a contrasto della solitudine, elemento che gioca un ruolo non trascurabile sul benessere psicofisico delle persone più fragili. Nei prossimi giorni avvieremo anche un coordinamento tra le varie strutture competenti del Comune per potenziare la comunicazione dell’offerta delle Politiche sociali nei diversi Municipi: è fondamentale che le cittadine e i cittadini conoscano i servizi e le modalità di accesso, abbattendo così quelle barriere che ancora esistono nella nostra città”.

Il Comune di Genova partecipa con Regione Liguria, Alisa, Asl3 genovese ed enti del terzo settore, al tavolo interistituzionale, le cui attività sono raccolte in un documento di sintesi e vengono consultabili sul sito istituzionale (https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile/programma-estate-sicura). Estate sicura si inserisce nel sistema di sorveglianza del Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, a cui aderisce Regione Liguria dal 2004.

