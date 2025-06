Rapallo: Marco Mori e l’attuale situazione economica

Da Democrazia Sovrana Popolare

Argomenti decisamente attuali e preoccupanti quelli che saranno trattati da Marco Mori mercoledì prossimo 25 giugno alle 20,45 presso l’APS Aurora di Rapallo in via A. Volta, 21. Tasse, debito e moneta (quella attuale) come causa ed effetto della delicata situazione italiana, e individuazione di soluzioni che possano farci uscire da questo circolo vizioso e vedere la luce in fondo al tunnel. In effetti il cittadino si accorge che, a fronte di un carrello della spesa che rincara

“ufficialmente” del 2,5%, certi prodotti alimentari aumentano anche del 50% in un anno. La medesima cosa accadde in occasione del passaggio all’euro: la pizza margherita passava da 3.000 lire a 3 euro in pochissimo tempo, ma ci veniva raccontato che l’inflazione era bassissima, e che il cittadino non poteva non sentirsi soddisfatto di avere finalmente la moneta unica europea, avendo pure pagato una tassa speciale per ottenere quello “splendido” risultato.

Marco Mori, avvocato civilista e penalista con studio a Rapallo e Genova, da tempo è politicamente impegnato al fine di dare un futuro al nostro paese ormai soggiogato da un’imperante dittatura finanziaria.

Dal 5 febbraio 2020 è l’ospite fisso di Memento Mori sul canale YouTube di Money.it.

Recentemente è intervenuto pubblicamente su temi attuali quali l’accordo tra Cina e Stati Uniti sui dazi, e sulle proteste a Los Angeles e Chicago.

Ingresso libero.

