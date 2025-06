Da Stefano Podestà

Nell’ottica di promuovere e valorizzare i ruderi del Cenobio di San Tomaso a Rapallo, il Comitato Fuochi Santa Maria organizza per sabato 28 giugno, alle ore 17, la presentazione di “Oblivio – Il delitto del Cenobio”, il nuovo romanzo dello scrittore e fotografo rapallese Stefano Podestà

che, per il terzo capitolo della fortunata saga noir avente come protagonista il vicequestore Tommaso Arcangeli, ha scelto proprio il Cenobio quale suggestiva e misteriosa ambientazione.

