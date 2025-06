Dal Coordinamento dei Golfi Tigullio e Paradiso del FIAT 500 Club di Garlenda

Dopo trascinante esperienza del 2024 all’interno della Festa della Focaccia di Recco, il Coordinamento dei Golfi Tigullio e Paradiso del FIAT 500 Club di Garlenda organizza il terzo raduno di Fiat 500 sul territorio dei Golfi Paradiso e Tigullio.

Mostrare le FIAT 500 e far risentire i suoni di un tempo durante il giro, è Il modo migliore per far apprezzare le nostre macchine, patrimonio di tutti.

» leggi tutto su www.levantenews.it