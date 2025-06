Rifiuti, Carro chiede ad Acam e Ato che l’aumento tariffario non superi il 3 per cento

Loriano Isolabella, assessore al Bilancio del Comune di Carro, interviene in merito alla scorsa seduta di consiglio comunale. Tra le pratiche, l’elezione del presidente del consiglio comunale, “di nuova istituzione ma prevista da tempo nello statuto del Comune”, osserva Isolabella nel comunicato. “I sei voti della maggioranza sono andati al consigliere comunale Paoletti Sabrina, un riconoscimento per la sua impresa di venire a votare le pratiche consigliari in barella trasportata dall’ospedale dove era stata ricoverata per un incidente”, riferisce l’assessore. “Successivamente è stata approvata la delibera delle opere pubbliche triennali con notevoli contestazioni da parte il capogruppo della minoranza Solari Antonio. Infatti il consigliere si rivolgeva anche al segretario comunale dott. Colombo affinchè fossero messe a verbale le proprie osservazioni, fino al punto di mostrare incertezze sulla prosecuzione dell’iter deliberativo della pratica”, scrive ancora Isolabella, riferendo di essere intervenuto “invitando a proseguire nell’approvazione del provvedimento, in quanto i rilievi formulati potevano essere sanabili in tempi immediati, mentre un rinvio della pratica avrebbe potuto far perdere addirittura il finanziamento”.

“Il sindaco Ezio Firenze ha provveduto ad illustrare i contenuti del piano delle opere ritenute più urgenti e significative per il territorio – prosegue Isolabellla -: ristrutturazione del borgo di Ponte Santa Margherita, interventi urbanistici nel centro di Carro, riqualificazione delle case comunali di Ziona e del centro sportivo, riqualificazione del borgo di Castello di Carro di Carro. Il sindaco ha poi precisato che tali opere dovranno essere completate ed approvate entro il mese di settembre. Si ribadisce pertanto la necessità di velocizzare la burocrazia amministrativa al fine di non perdere il finanziamento”.

