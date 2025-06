Rosaria Schifani a Genova, il ricordo del marito Vito e della strage di Capaci: “Non erano eroi, erano brave persone che non volevano morire”

Genova. “Non erano degli eroi, erano brave persone. Perché nessuno vuole morire e ai giovani nelle scuole dico in modo diretto che devono scegliere da che parte si deve stare”. L’intervento di Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, uno degli uomini della scorta di Giovanni Falcone, ucciso insieme al giudice, alla moglie Francesca Morvillo e ad altri due agenti (Antonio Montinaro e Rocco Dicillo) il 23 maggio 1992 da 500 chili di tritolo all’altezza di Capaci è stato il momento più toccante del convegno “Memorial Day – Custodire la memoria per costruire il futuro”, organizzato dal sindacato Sap nella sala dedicata ad Antonio Esposito in questura a Genova.

Una giornata dedicata alle vittime del dovere ma anche a tutte le vittime della criminalità organizzata, del terrorismo ma anche dell’incuria con l’intervento e i saluti di alcuni parenti delle vittime dell’alluvione del 2011, della tragedia del Molo Giano e della strage del ponte Morandi.

» leggi tutto su www.genova24.it