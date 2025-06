Genova. Cinque attività chiuse per gravi violazioni igienico-sanitarie. È l’esito di una serie di controlli interforze effettuati ieri, 19 giugno, dal personale della Asl 3 insieme ai carabinieri di Sampierdarena.

Le ispezioni, curate in particolare dalla struttura di igiene degli alimenti e della nutrizione, si sono concentrate nella zona di via Rolando, via Scaniglia e strade limitrofe.

» leggi tutto su www.genova24.it