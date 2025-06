Bonassola, messa in sicurezza per la strada che dal borgo porta alla Madonnina della Punta

Partiranno entro la fine dell’anno i cantieri per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcune strade comunali a Bonassola, nello spezzino, grazie al finanziamento erogato da Regione attraverso il Fondo strategico infrastrutture per 665mila euro, cui si aggiungerà un cofinanziamento comunale di 35mila euro per un valore complessivo degli interventi di 700mila euro. Ad essere interessate dai lavori saranno via Roma, dal centro di Bonassola fino alla Madonnina, e la strada comunale che porta alla frazione di Montaretto, dal bivio dalla provinciale fino al centro del borgo.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto in questi anni con il Comune – dichiara l’assessore alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – con cui c’è un dialogo costante per rispondere a esigenze e a necessità puntuali, in relazione alla manutenzione delle strade ma anche alla lotta al dissesto e all’erosione costiera. Anche in questo caso, le risorse del Fondo strategico vengono impiegate per interventi straordinari di rifacimento e messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità che sono fondamentali per Bonassola, anche a sostegno della sua forte vocazione turistica. L’abitato di Montaretto, poi, è il nucleo originario del paese: un piccolo gioiello, molto antico che viene manutenuto al meglio”.

