Chiavari: depuratore, Bianchi chiede le dimissioni di Mantovani da coordinatrice della Lega

Da Andrea Rossi, consigliere Città metropolitana

Depuratore di Vallata: dichiarazioni fuori luogo da parte del centrodestra locale. Apprendo con stupore le dichiarazioni di Valentina Mantovani (Lega), Maria Grazia Oliva (Forza Italia) e Alex Molinari (FdI), evidentemente disinformatisul percorso reale seguito per la vicenda del depuratore comprensoriale.

Le scelte sul depuratore sono sempre state di competenza della Città Metropolitana, non dei singoli Comuni. Ma è doveroso ricordare che fu proprio l’amministrazione di centro destra del Comune di Chiavari, guidata all’epoca da Roberto Levaggi, con Sandro Garibaldi vicesindaco, Nicola Orecchia assessore e Alex Molinari consigliere comunale, a sostenere e approvare la localizzazione dell’impianto sul Lido di Chiavari, sul sedime della piscina olimpionica. Una scelta assunta per evitare l’ipotesi – avanzata dalla Città Metropolitana allora guidata da Marco Doria – di un depuratore unico da 210.000 abitanti equivalenti.

