Alta Valle Orba. Da oggi sarà ancora più bello percorrere i sentieri nel verde grazie al lavoro del Consorzio Agroforestale Alta Valle Orba che, in questi giorni, sta pulendo qualche tratto per renderlo fruibile. Poi penserà anche alla segnaletica per renderla meglio visibile.

I volontari del Consorzio, con buona volontà, stanno procedendo alla pulizia dei sentieri dell’Alta Val d’Orba con le attrezzature che sono state acquistate con i proventi del tesseramento.

