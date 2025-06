Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie: in Liguria diagnosticati oltre 200 casi all’anno

Liguria. Oggi, sabato 21 giugno si celebra la Giornata Nazionale per la lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. Promossa da AIL (associazione italiana leucemia) per sensibilizzare la popolazione su queste patologie, per la giornata vengono rilanciati anche gli obiettivi di sostenere la ricerca, supportare pazienti e familiari, coinvolgere la comunità per partecipare attivamente alla lotta contro le malattie del sangue.

Le leucemie si classificano in forme acute o croniche, a seconda della rapidità e aggressività della progressione della malattia, e in linfatiche o mieloidi, in base alla tipologia di cellula clonale da cui derivano. In Liguria vengono diagnosticati ogni anno tra 200 e i 250 casi di leucemia. La percentuale di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, in linea con quella nazionale, si attesta tra il 47 e il 48 per cento.

