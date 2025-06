Inchiesta sulla polizia locale, Piciocchi attacca e Terrile replica: “Sorprendente che fosse all’oscuro di tutto”

Genova. È polemica a Tursi dopo la decisione di rimuovere il comandante della polizia locale Gianluca Giurato, coinvolto nell’inchiesta che ha scosso il Comune e in particolare il corpo dei vigili, per trasferirlo alla direzione Ambiente in qualità di dirigente tenuto conto del rischio che la permanenza nel ruolo potesse “inficiare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa e il perseguimento del pubblico interesse”. Nel frattempo Francesco Fracchiolla, coinvolto nell’inchiesta per corruzione insieme all’ex assessore Sergio Gambino, ha rassegnato le dimissioni da vicepresidente della Federazione Misericordie della Liguria.

“La nuova amministrazione appare poco lucida nelle scelte delle ultime ore conseguenti alle indagini in corso – tuona sui social l’ex vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, ora consigliere d’opposizione -. Il comandante Giurato viene allontanato dal comando e va a coprire la delicata, prestigiosa e importantissima posizione di direttore della Direzione Ambiente che è tra le più complesse e impegnative dell’Ente”.

