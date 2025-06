Magliani: “Liguria interrompa rapporti con Israele, le cui azioni trascinano verso la guerra globale”

Una mozione di condanna alle azioni criminali dello stato di Israele con richiesta alla Regione Liguria di interrompere sine die ogni rapporto istituzionale con il governo suprematista/sionista di Netanyahu. Il documento è stato presentato dal consigliere comunale di Rifondazione Comunista di Arcola Paolo Magliani all’indomani dell’attacco dell’aviazione Idf alla capitale iraniana Teheran, avvenuto la mattina del 13 giugno scorso.

“Un’azione che ha aumentato lo sgomento e l’indignazione del mondo, ma che l’Occidente cerca di giustificare senza alcuna argomentazione, se non quella già falsamente adottata nel 2003 dagli USA per aggredire illegalmente l’Iraq e causare oltre mezzo milione di vittime in dieci anni. Insomma, un film che si ripete a oltre vent’anni di distanza”, sostiene il partito.

