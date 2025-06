Maltempo e Notte Bianca a Loano: annullato il concerto di Irene Grandi

Loano. “A seguito di sopralluogo tecnico e alla luce del perdurare delle condizioni meteo avverse, l’organizzazione, la produzione e l’amministrazione comunale di Loano, in accordo con il Coc, hanno verificato l’assenza delle dovute condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell’evento, quindi il concerto di Irene Grandi in piazza Italia è annullato“. Lo fa sapere, in una nota, l’amministrazione comunale loanese.

La Notte Bianca di questa sera, 21 giugno, era pronta a trasformare il centro cittadino in un vivace festival tra artigianato, street food e musica fino a tarda notte. Il programma prevedeva numerosi concerti già dalle 21.30 e, alle 22 in piazza Italia, l’attesissimo concerto gratuito di Irene Grandi, protagonista del suo “Fiera di me Tour”.

