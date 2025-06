Proseguono la costruzioni delle rose in vista della prossima stagione.

In Promozione, il Pontelungo ha ufficializzato le conferme di Anes Chariq, attaccante classe 1999, e Gabriel Ghiozzi, portiere classe 2002. Chariq, si appresta a vivere la sua sesta stagione consecutiva con il Pontelungo. Ghiozzi sarà invece al via del suo terzo campionato in maglia granata.

» leggi tutto su www.ivg.it