Raffica di incidenti in città, in Castelletto un’auto si schianta contro una macchina in sosta

Genova. Raffica di incidenti in città, per fortuna senza gravi conseguenze, complice probabilmente la pioggia che ha iniziato a bagnare l’asfalto dopo un lungo periodo di sole e temperature estive.

Tra gli episodi più notevoli quello avvenuto in Castelletto, dove l’auto guidata da un 45enne ha sbandato in corso Solferino all’altezza di una curva ed è andata a sbattere contro una macchina parcheggiata sul lato opposto. L’uomo, soccorso dai militi della Squadra Emergenze, ha riportato un trauma a una spalla e ad un ginocchio: per questo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Galliera. Sul posto anche i carabinieri.

» leggi tutto su www.genova24.it