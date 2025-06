Rapallo: scontro auto bici in via Colombo, 35enne straniero al San Martino

Alle 17.30 circa a Rapallo in corso Colombo scontro tra un’auto ed una bici su cui viaggiava un egiziano di 35 anni che parla stentatamente l’italiano. Il giovane riportava un trauma cranico, dolori agli arti e soprattutto alla schiena. Il codice inizialmente rosso per dinamica, veniva poi derubricato in giallo; il medico del 118 tuttavia accompagnava il degente al pronto soccorso del policlinico San Martino dove veniva trasferito dai Volontari del soccorso di Sant’Anna. Sul posto la polizia urbana di Rapallo che per ricostruire la dinamica si affida anche ai filmati delle telecamere di sicurezza.

