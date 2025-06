Recco: lunedì ore 14.30, Bucci alla palazzina Asl; poi rotatoria, piscina, Comune

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Lunedì 23 giugno il presidente della Regione Liguria Marco Bucci sarà a Chiavari e a Recco per una visita istituzionale sul territorio.

A Chiavari, alle ore 12. 30, il presidente Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò prenderanno parte all’inaugurazione del Punto Unico di Accesso (PUA), primo step della nuova “Casa di Comunità” del Polo Sociosanitario della città. L’evento si terrà in via G.B. Ghio 9 a Chiavari. Saranno presenti anche il sindaco di Chiavari e presidente della Conferenza dei Sindaci Asl4 Federico Messuti, il direttore generale dell’Asl 4 Paolo Petralia e il vescovo di Chiavari Giampio Devasini.

A Recco, alle 14.30, il presidente Bucci e l’assessore Nicolò visiteranno nuova Casa di Comunità di Recco di via Pisa 55. Saranno presenti anche il direttore generale Asl 3 Luigi Carlo Bottaro e il sindaco di Recco Carlo Gandolfo.

A seguire, intorno alle 15.30, il presidente effettuerà un sopralluogo nella zona in cui sorgerà il nuovo ponte con rotatoria per collegare Recco al casello autostradale.

Alle 16.15 circa, il presidente visiterà la piscina “Antonio Ferro” di Recco (passeggiata Punta S. Anna 1). Al termine punto stampa in Municipio (piazza Nicoloso da Recco 14)

